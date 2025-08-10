Yannis Voisard 11e en Pologne et un top 20 pour Robin Donzé dans l’Ain

Yannis Voisard manque le top 10 du Tour de Pologne pour un rien. Le cycliste sur route ajoulot a pris la 11e place du classement général de l’épreuve dimanche. Il termine à 1’17’’ du vainqueur américain Brandon McNulty après sept jours de course. Meilleur Suisse, l'Argovien Jan Christen a pris la 4e place du général au terme de l'ultime étape.

Yannis Voisard a notamment brillé sur l’étape reine qui s’est tenue samedi. Il s’est classé 6e après 147,5 kilomètres vallonnés. Le cycliste de la formation Tudor a franchi la ligne d'arrivée avec le premier petit peloton et huit secondes de retard sur le vainqueur. La dernière étape s’est disputée sur un contre-la-montre de 12,5 km dimanche. Le Jurassien a pris la 20e place.

Robin Donzé bien placé dans L’Ain

Le cycliste taignon a pris le 16e rang du classement général du Tour de l’Ain qui s’est terminé vendredi après trois étapes de montagne. L'homme de 21 ans termine à 14'48’’ du vainqueur. C’est le Belge Cian Uijtdebroeks qui a remporté cette compétition dans les Alpes françaises. Robin Donzé qui roule également avec la formation Tudor a, par ailleurs, porté le maillot blanc de meilleur jeune sur la 2e étape de ce Tour de l’Ain. Il avait pris la 17e place de l’étape inaugurale en terminant dans le même temps que le vainqueur. /fwo-ATS