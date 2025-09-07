Didier Kläy et Cristel Hubacher lèvent les bras aux Sommêtres

Les deux vététistes de Soyhières ont remporté la septième manche du Trophée jurassien dimanche ...
Didier Kläy et Cristel Hubacher lèvent les bras aux Sommêtres

Les deux vététistes de Soyhières ont remporté la septième manche du Trophée jurassien dimanche au Noirmont.

Cristel Hubacher s'est imposé au Tour des Sommêtres dimanche. (photo : archives) Cristel Hubacher s'est imposé au Tour des Sommêtres dimanche. (photo : archives)

Soyhières a brillé sur le Tour des Sommêtres. Didier Kläy et Cristel Hubacher, deux vététistes du village jurassien, ont levé les bras sur la septième manche du Trophée jurassien dimanche. Chez les hommes, Didier Kläy a bouclé le tracé de 25km en 1h10’47’’. Il s’est imposé devant Luc Marchand de Châtillon de 1’09’’. Le Tavannois Matt Vuilleumier est monté sur la troisième marche du podium avec 1’45’’ de retard sur le vainqueur du jour.

Côté féminin, seules trois vététistes ont franchi la ligne d’arrivée au Noirmont. Cristel Hubacher a remporté la compétition en 1h25’12’’. Elle a largement devancé la famille Schäublin de Delémont. Valérie, la maman, a pris la 2e place à 13’46’’ de la lauréate. Sa fille Léa est arrivée 3e en 1h57’23’’.

Tous les résultats du Tour des Sommêtres sont à retrouver ici. /fwo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Baumann 5e, Balanche 6e: pas de médaille suisse à Champéry

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 12:39

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 05:04

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 09:33

Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 18:11

Articles les plus lus

L'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

L'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 14:59

Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 18:11

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Un coup à jouer pour Balanche et Baumann

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 05:04

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 09:33

Marathon: Anna Weinbeer 2e à Grimentz

Marathon: Anna Weinbeer 2e à Grimentz

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 14:11

L'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

L'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 14:59

Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Soler s'impose en solitaire, Vingegaard résiste aux UAE

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 18:11

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Plusieurs régionaux classés en marathon aux Mondiaux de VTT

Cyclisme    Actualisé le 07.09.2025 - 09:33

Ayuso remporte la 12e étape, Vingegaard reste en rouge

Ayuso remporte la 12e étape, Vingegaard reste en rouge

Cyclisme    Actualisé le 04.09.2025 - 18:15

L'étape reine pour le vainqueur des Tours de Romandie et de Suisse

L'étape reine pour le vainqueur des Tours de Romandie et de Suisse

Cyclisme    Actualisé le 05.09.2025 - 17:47

Marathon: Anna Weinbeer 2e à Grimentz

Marathon: Anna Weinbeer 2e à Grimentz

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 14:11

L'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

L'équipe Israel-Premier Tech change de maillot

Cyclisme    Actualisé le 06.09.2025 - 14:59