Didier Kläy et Cristel Hubacher lèvent les bras aux Sommêtres

Soyhières a brillé sur le Tour des Sommêtres. Didier Kläy et Cristel Hubacher, deux vététistes du village jurassien, ont levé les bras sur la septième manche du Trophée jurassien dimanche. Chez les hommes, Didier Kläy a bouclé le tracé de 25km en 1h10’47’’. Il s’est imposé devant Luc Marchand de Châtillon de 1’09’’. Le Tavannois Matt Vuilleumier est monté sur la troisième marche du podium avec 1’45’’ de retard sur le vainqueur du jour.

Côté féminin, seules trois vététistes ont franchi la ligne d’arrivée au Noirmont. Cristel Hubacher a remporté la compétition en 1h25’12’’. Elle a largement devancé la famille Schäublin de Delémont. Valérie, la maman, a pris la 2e place à 13’46’’ de la lauréate. Sa fille Léa est arrivée 3e en 1h57’23’’.

Tous les résultats du Tour des Sommêtres sont à retrouver ici. /fwo