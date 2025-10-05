Yannis Voisard sur le podium en Malaisie

Le cycliste sur route jurassien a pris la 3e place du Tour de Langkawi dimanche après huit ...
Yannis Voisard sur le podium en Malaisie

Le cycliste sur route jurassien a pris la 3e place du Tour de Langkawi dimanche après huit jours de course. Il a pris le même rang lors de l’étape reine.

Yannis Voisard a pris la troisième place du Tour de Langkawi. (Photo : Tudor Pro Cycling) Yannis Voisard a pris la troisième place du Tour de Langkawi. (Photo : Tudor Pro Cycling)

Yannis Voisard monte sur le podium d’une course par étapes. Le Jurassien a pris la 3e place du Tour de Langkawi dimanche à Kuala Lumpur à l’issue de la 8e étape. Cette compétition qui se tient en Malaisie fait partie de l'UCI ProSeries, le deuxième niveau de compétition du cyclisme sur route.

Yannis Voisard a terminé à 6’’ du vainqueur français Joris Delbove. Le Norvégien Anders Halland Johannessen a pris la 2e place du classement général à 3’’ du vainqueur. Le cycliste ajoulot de la formation Tudor Pro Cycling s’est notamment illustré sur l’étape reine jeudi. Il a terminé à la 3e place derrière les deux premiers du classement général.

En plus de la troisième place de Yannis Voisard au général, la formation Tudor Pro Cycling a remporté deux victoires sur le Tour de Langkawi. /fwo


 

