Yannis Voisard prend les commandes de l’AlUla Tour

Yannis Voisard a profité des premières pentes de l’AlUla Tour pour s’emparer du commandement de cette course à étapes qui se déroule en Arabie saoudite. Le cycliste de Fontenais a remporté au sprint ce jeudi la 3e étape de cette course de l’UCI Pro Series (2e niveau mondial) devant le Portugais Alfonso Eulalio et le Colombien Sergio Higuita. « C’est incroyable de commencer la saison avec une telle victoire, j’attendais ça depuis plus de deux ans et mon dernier succès sur le Tour de Hongrie donc je suis super heureux », a commenté le Jurassien au micro du média officiel de l’organisation.





Leader à deux étapes de la fin

Yannis Voisard a attendu l’ascension finale pour faire parler ses qualités de grimpeur. « J’ai attendu le dernier moment, le dernier kilomètre pour tout donner. J’avais la puissance pour rattraper les trois de devant et je savais que j’avais un gros finish ». A deux étapes du terme, le Jurassien de l’équipe Tudor Pro Cycling s’empare par la même occasion du maillot vert de leader du classement général, jusque-là détenu par l’Italien Jonathan Milan qui avait remporté les deux premières étapes. /jpi