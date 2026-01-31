Yannis Voisard voit la victoire lui échapper dans les derniers kilomètres en Arabie saoudite

Yannis Voisard n’est pas parvenu à conserver son maillot vert de leader en Arabie Saoudite. Le cycliste jurassien dominait le classement général de l’AlUla Tour depuis jeudi mais il a vu la victoire lui échapper ce samedi lors de la 5e et dernière étape longue de 164 kilomètres. Le coureur de la formation Tudo Pro Cycling a finalement pris le 6e rang général. C’est le Suisse de l’écurie UAE Jan Christen qui a fait coup double en remportant l’étape finale pour s’adjuger la victoire sur cette épreuve de l’UCI Pro Series (2e échelon mondial). Yannis Voisard a tenu avant de malheureusement craquer dans l’ultime ascension.

Les six kilomètres de montée ont été très durs pour le cycliste de Fontenais avec des pentes jusqu’à 22% et un rythme infernal imposé par l’équipe UAE. Yannis Voisard n’a pas tenu le choc et a vu ses concurrents prendre le large. En haut de la montée, le Jurassien comptait environ 40’’ de retard sur le groupe de tête avant d’entamer les huit kilomètres de plat jusqu’à l’arrivée. C’est sur cette dernière portion que Jan Christen a lancé une attaque pour s’imposer en solitaire et faire coup double avec la victoire sur l’AlUla Tour. Yannis Voisard a limité la casse en prenant le 27e rang de l’étape à 57’’ du vainqueur et ainsi terminer 6e du classement général à 34’’ de son compatriote qui lui chipe le maillot vert au bout des ultimes efforts. /nmy