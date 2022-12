Suisse-Portugal, pour briser le plafond de verre

Dans moins de 12h, l’équipe de Suisse de football va tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Elle affronte le Portugal à 20h à Lusail au Qatar et tentera de briser une série de quatre échecs en 8e de finale de Coupe du monde depuis 1994. Pour analyser les chances de la Suisse et les clés de cette rencontre, notre consultant football Cyrille Maillard était l’invité de La Matinale. Les journalistes Jérémie Pignard et Michel Leoni se sont également livrés à un duel. Retrouvez les entretiens en images ci-dessous. /mmi