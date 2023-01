Le HC Franches-Montagnes prend l’eau face au leader

Les play-off s’éloignent du HC Franches-Montagnes. En effet, il a été battu samedi soir par le leader Thoune 9-3 (5-1, 2-1, 2-1) en MyHockey League. Cette défaite le place provisoirement à l’avant-dernière place du classement à quatre points du top-8, synonyme de play-off.

Le HC Franches-Montagnes a été complètement étouffé d’entrée de jeu par son adversaire. Il a encaissé quatre buts dans les 12 premières minutes. Il a toutefois réussi à réduire l’écart grâce à Pierric Pouilly à la 19e, mais Thoune a remis une compresse en inscrivant le 5e juste avant la pause. Mathieu Brahier a ensuite redonné un peu d’espoirs aux siens en inscrivant le 5-2 à la mi-match. Espoir de courte durée, puisque les Bernois ont enfoncé le clou encore à quatre reprises. Nils Sejejs s’est offert un but qui n’aura pas changé l’issue de ce match à la 54e minute.





Des renforts au HCFM

À noter que le HC Franches-Montagnes s’est renforcé pour la fin du championnat. Selon le Quotidien Jurassien, trois joueurs du HC Tramelan ont rejoint les Taignons jusqu’au terme de la saison. Le gardien Antoine Todeschini et les joueurs Fabrice Leu et Joey Hostettmann portent dès à présent le chandail du HCFM. De plus, l’ancien joueur de ligue nationale Sébastien Hostettler prête main-forte à Michael Neininger à la bande. /lge