Ecosse-Suisse : « On n’a pas eu d’étoiles dans les yeux »

La Suisse a un pied et quelques orteils en 8e de finale de l’Euro. La Nati a fait match nul contre l’Ecosse 1-1 mercredi soir à Cologne. Les footballeurs écossais ont ouvert le score après une frappe déviée par Fabian Schär dans le but suisse. L'égalisation est venue quelques minutes plus tard de Xherdan Shaqiri, titulaire surprise de la composition de Murat Yakin. La performance des Suisses a été « moins réjouissante » que contre la Hongrie, « ça a été laborieux », estime le journaliste de la RTS Bernardin Allemann, présent à Cologne et invité de « La Matinale » ce jeudi. « C’était plus beau dans les tribunes que sur le gazon », ajoute-t-il, en référence aux supporters écossais parmi les plus fervents de cet Euro. « La Suisse s’en remet une fois de plus à l’inévitable Xherdan Shaqiri et son pied gauche magique (…) Son pied gauche, il faudra le mettre dans un musée », déclare Bernardin Allemann. La Nati a désormais rendez-vous avec l’Allemagne, pays-hôte, dimanche. Elle devrait valider sa qualification en 8e de finale à cette occasion. « Peut-être aller chercher la première place » du groupe, ajoute Bernardin Allemann. « Il faut assurer l’essentiel pour éviter un gag avec l’Ecosse qui gagne et la Suisse qui prend plusieurs buts et termine 3e », prévient-il. /mmi