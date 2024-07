« Rendez-vous sport » : Suisse-Angleterre en quart à l’Euro

Les premiers huitièmes de finale ont rendu leur verdict ce week-end à l’Euro de football. La Suisse s’est qualifiée aux dépens de l’Italie, championne en titre. Victoire aussi du pays-hôte, l’Allemagne, de l’Angleterre et de l’Espagne. « Rendez-vous sport » tire ce lundi les enseignements de ces rencontres et se projette sur le quart de finale de la Nati avec Philippe Rossinelli, entraîneur du FC Tavannes-Tramelan et consultant football. « Contre l’Italie, on se demandait qui était la grande équipe, qui était championne d’Europe en titre, on pensait que c’était la Suisse », se réjouit Philippe Rossinelli.