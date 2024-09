Le FC Courtételle tient le leader en échec

Le FC Courtételle « peut nourrir des regrets ». Il a tenu Schötz en échec 2-2 dimanche dans le cadre du championnat de 1re Ligue de football. Sur la pelouse du leader, le FCC avait ouvert le score à la 10e minute grâce à une réalisation d’Adrien Jeker. Mais les Lucernois n’ont pas baissé les bras et ont inscrit deux buts entre la 31e et la 39e. La formation jurassienne « s’est créé beaucoup d’occasions et le score ne reflétait pas la physionomie du match à la mi-temps », selon son président Vincent Jolidon. Les « verts » ont pu profiter d’évoluer à 11 contre 10 dès la 56e et l’expulsion d’un Lucernois pour inscrire le but de l’égalisation 4’ plus tard. C’est Hugo Casano qui a fait trembler les filets adverses après « un superbe solo ». Les Jurassiens se sont toutefois tirés une balle dans le pied lorsqu’Alassane Diaby a écopé d’un deuxième carton jaune à la 66e, synonyme d'expulsion. Les hommes de François Marque auraient pu passer l’épaule en fin de rencontre. Mais les attaquants jurassiens « ont loupé plusieurs occasions », a indiqué Vincent Jolidon. A l’image du tir de Dionys Stadelmann qui « est passé à côté du poteau » à la 90e. Le président se dit cependant « satisfait de la prestation de son équipe qui ramène un bon point ».

Ce match nul permet au FC Courtételle de conserver la 5e place du classement. Il possède 5 longueurs de retard sur son adversaire du jour. /fwo