Courtételle vainqueur du match au sommet par forfait !

La réserve de Grasshopper a déclaré forfait et ne viendra pas ce samedi à Courtételle pour ...
Courtételle vainqueur du match au sommet par forfait !

La réserve de Grasshopper a déclaré forfait et ne viendra pas ce samedi à Courtételle pour ce qui était censé être le choc de la 28e journée de 1re Ligue.

Le FC Courtételle ne foulera pas la pelouse du Centre sportif devant son public ce samedi. (Photo : archives Georges Henz) Le FC Courtételle ne foulera pas la pelouse du Centre sportif devant son public ce samedi. (Photo : archives Georges Henz)

L’affiche devait faire office de match au sommet du week-end en 1re Ligue de football. Coup de tonnerre ce vendredi, veille du choc entre Le FC Courtételle, actuel 3e, et le leader Grasshopper : la réserve du club zurichois déclare forfait et ne se rendra pas au Centre sportif ce samedi à 15h00. « Le match est tout simplement annulé, visiblement pour un manque de joueurs. Les dirigeants adverses ont demandé à changer de date, mais nous ne pouvons pas accepter un tel changement la veille du match », explique Vincent Jolidon, le président du club vadais. La 1re Ligue a déjà entériné ce forfait dans son calendrier comme un forfait, confirmant que le match ne sera donc pas renvoyé à une date ultérieure. Le match devrait être comptabilisé comme une victoire 3-0 sur tapis vert du FC Courtételle. 


« C'est regrettable »

Malgré trois points facilement acquis, le président jurassien regrette cette issue. « Cela prive nos supporters du match au sommet, de la billetterie et de la buvette. Nous sommes un petit club, et venant du plus grand club de Suisse c’est regrettable. Gagner, c’est secondaire pour moi », confie Vincent Jolidon. Avec ces trois points, le FC Courtételle reste plus que jamais en course pour figurer parmi les meilleurs troisièmes en vue d’éventuelles finales d’accession, et s’emparerait même provisoirement de la deuxième place du classement devant Langenthal qui recevra Buochs dimanche aprpès-midi. /comm-jpi


 

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