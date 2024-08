MLS: contrat rompu entre Shaqiri et Chicago Fire

Xherdan Shaqiri (32 ans) peut se chercher un nouveau club. Chicago Fire a annoncé avoir trouvé un accord pour mettre un terme au contrat du désormais ancien international suisse.

Cette séparation anticipée - le contrat de Shaqiri courait encore sur une saison - est dans l'intérêt des deux parties, a expliqué le directeur sportif du Fire, Georg Heitz, dans un communiqué. La future destination du joueur n'est pas encore connue.

Shaqiri était parti dans le club de MLS en 2022, après une brève et décevante expérience à Lyon. Il était le transfert le plus onéreux de l'histoire de Chicago et l'un des joueurs les mieux payés du championnat. En 75 matches, il a marqué 16 buts et donné 20 passes décisives.

Pour le Suisse, le timing est idéal 'pour évaluer de nouvelles opportunités', est-il cité dans le communiqué. Cette séparation ne constitue pas une surprise. Durant l'Euro en Allemagne, Shaqiri avait plusieurs fois dit ne pas être content de sa situation à Chicago, avec qui il a nettement manqué les play-off tant en 2022 qu'en 2023. Le Fire se trouve aussi cette saison dans le bas du classement.

/ATS