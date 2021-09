Steve Guerdat brille de mille feux au Canada

Victoire de prestige pour Steve Guerdat. Le cavalier jurassien a remporté ce dimanche le Grand Prix du CSI de Calgary (5 étoiles). Il a triomphé en montant Venard de Cerisy. Le champion olympique de Londres a devancé les Américains Kent Farrington et McLain Ward.

De toutes les paires, Steve Guerdat et son hongre de douze ans ont été les seuls à réussir deux « sans-fautes ». « Déjà comme enfant, j'avais rêvé gagner dans cette épreuve. Aussi loin que j'y repense, des succès à Calgary et à Aix-la-Chapelle constituaient des objectifs. J'ai eu le grand bonheur de gagner quelques fois à Genève, mais Aix-la-Chapelle et Calgary manquaient encore à mon palmarès », a déclaré Steve Guerdat.

Avec Bois-le-Duc, ces trois concours forment le Grand Chelem en saut. /ats-rch