Deux victoires en Grand Prix pour Steve Guerdat

Steve Guerdat voit double au Grand Prix du CSI Grimaud dans les environs de St-Tropez. Le cavalier jurassien sur Ulysse des Forets a tout d’abord remporté le GP 2* de saut d’obstacles dimanche. Il a précédé le Français Guillaume Roland Billecart et son épouse Fanny Skalli.

Steve Guerdat s’est également imposé quelques heures plus tard lors du Grand Prix 5* sur Victorio Des Frotards en réalisant le parcours sans faute le plus rapide du barrage. Le Suédois Peder Fredricsson et le Français Simon Delestre complètent le podium. /ats-emu