Steve Guerdat confirme

Steve Guerdat est en grande forme ! Le cavalier jurassien a confirmé ses bonnes dispositions du moment. Après avoir grandement contribué à la victoire de la Suisse vendredi dans le Prix des nations, il a récidivé en individuel. Steve Guerdat a gagné l’épreuve principale de samedi au CSIO 5 étoiles de Falsterbo, en Suède. Le Vadais n’a pas fait tomber la moindre barre avec son cheval Easy Star et l’a emporté devant le Belge Abdel Said et l’Allemande Sandra Auffahrt. Steve Guerdat participe ce dimanche au Grand Prix avec son cheval Venard de Cerisy. /mle