Steve Guerdat aux Challenges de Chevenez

Un invité de marque aux Challenges de Chevenez. Steve Guerdat participera aux Grand Prix CSI 1 et 2 étoiles du concours ajoulot entre le 26 et le 29 octobre prochain. Le champion d’Europe en titre disputera sa 1re compétition dans le Jura depuis ce succès obtenu en septembre dernier à Milan. Les autres têtes d’affiche des Challenges de Chevenez ont été annoncées ce mercredi matin par l’écurie Oeuvray Smits. Les membres de l’équipe de Suisse : le Neuchâtelois Bryan Balsiger, le Soleurois Pius Schwizer, vainqueur l’an dernier et le Genevois Edouard Schmitz qui participera également aux épreuves juniors de ce week-end seront de la partie. L’Allemand Hans-Dieter Dreher, vainqueur à trois reprises du Grand Prix 2 étoiles jurassien, sera aussi présent à Chevenez. /fwo