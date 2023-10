« Très content », Steve Guerdat s’offre un podium à Chevenez

La victoire passe de peu entre les rênes de Steve Guerdat lors des 20es Challenges de Chevenez. Le Jurassien s’est classé 3e du Grand Prix 2 étoiles du concours hippique ajoulot dimanche après-midi. Avec Easy Star de Talma, le cavalier de Bassecourt a échoué à 1’’35 de l’Allemand Hans-Dieter Dreher et à 0’’58 de la Soleuroise Barbara Schnieper. Le barrage a rassemblé 9 concurrents sur les 48 en lice dans cette épreuve de saut d’obstacles. « Je suis très content. C’était un de ses premiers Grand Prix. Il s’est très bien comporté. Il a fait un super barrage », a lancé Steve Guerdat au micro de RFJ à propos de la performance de son cheval de 9 ans. Il a fallu se montrer très rapide pour grimper sur le podium avec 5 cavaliers qui ont réalisé un sans-faute. « J’ai eu de la peine à aller plus vite », a reconnu le Jurassien qui avoue avoir perdu du temps dans la dernière ligne. Pas de quoi gâcher son plaisir. « Je retourne à la maison avec de très bonnes sensations et très fier de mon cheval », lance encore celui qui est devenu champion d’Europe début septembre.