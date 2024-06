La présence de Steve Guerdat aux Jeux olympiques confirmée

Steve Guerdat participera à ses sixièmes Jeux olympiques. Le cavalier jurassien a été sélectionné ce jeudi par Swiss Olympic. Il ira porter les couleurs de la Suisse cet été à Paris. Le cavalier de Bassecourt est désormais le deuxième Jurassien de la délégation helvétique après la sélection d’Audrey Gogniat jeudi dernier en tir à la carabine à air comprimé. Steve Guerdat et sa monture, Dynamix de Belheme, disputeront l’épreuve de saut d’obstacles. Le champion olympique 2012 tentera d’aller cueillir une deuxième médaille d’or lors de ces joutes qui se dérouleront dans la capitale française du 26 juillet au 11 août. L’épreuve de saut d’obstacle individuel se tiendra le 5 août pour les qualifications et le 6 août pour la finale dans les jardins du Château de Versailles. La compétition par équipe aura lieu quelques jours plus tôt. Elle se déroulera le 1er août pour les qualifications et le lendemain pour la finale.

Selon le communiqué de Swiss Olympic, la Suisse pourra compter sur « une solide expérience olympique et internationale ». Steve Guerdat sera accompagné du Zurichois Martin Fuchs et du Soleurois Pius Schwizer. Le Zurichois Edouard Schmitz, qui possède « un palmarès impressionnant à seulement 24 ans » sera le réserviste de la sélection helvétique. /comm-fwo