Steve Guerdat a connu les joies de la victoire dimanche dans le Grand Prix du CSI 3* de Geesteren aux Pays-Bas. Le Jurassien et sa monture Looping Luna se sont montrés les plus rapides parmi les 15 duos en lice en barrage. Steve Guerdat a devancé la Néerlandaise Marriet Smit-Hoekstra sur Duco Z et l’Irlandais Denis Lynch sur Mr Boombastic. /ats-fco