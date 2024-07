La Suisse avec Steve Guerdat et Alain Jufer pas sur le podium en Suède

L'équipe de Suisse de saut d’obstacles n'a pas signé d'exploit vendredi dans le Prix des nations du CSIO 5* de Falsterbo, en Suède. Les Jurassien Steve Guerdat et Alain Jufer ainsi que Pius Schwizer et Martin Fuchs ont pris la cinquième place d'un concours gagné par la Suède. Le quatuor helvétique a perdu toute chance de bien figurer dès la première manche, bouclée avec 12 points de pénalité au total. Le deuxième parcours a été dans l'ensemble mieux maîtrisé mais les quatre hommes ont terminé avec 20 points de pénalité au cumul. C'est Pius Schwizer qui s'en est le mieux sorti. En selle sur Chelsea Z, il a fait tomber une perche en première manche avant de signer un sans-faute sur le second parcours. Mais ni le Lucernois, ni Steve Guerdat sur Is-Minka, ni Martin Fuchs sur Commissar Pezi n'ont chevauché leur monture olympique vendredi. /ats-fco