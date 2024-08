Glovelier a vibré pour Steve Guerdat

On a sué, on a crié et on a fêté sur les terres des premiers pas de Steve Guerdat en tant que cavalier. Quelques supporters et amis du Jurassien se sont réunis ce mardi matin au manège Bourquard à Glovelier pour assister à la finale individuelle du concours olympique de saut d’obstacles. L’émotion était vive lors des deux passages du nouveau vice-champion olympique. Si la déception était tout d’abord de mise après la faute commise par Steve Guerdat et son cheval Dynamix de Belheme, la joie a rapidement pris le dessus : « On est très heureux de ce que Steve nous a présenté aujourd’hui », a déclaré Roger Bourquard, le premier entraîneur du champion qui rappelle que ce dernier est « un peu comme son fils ». Le responsable du manège des Tripets rappelle aussi que le succès du cavalier de Bassecourt ne tombe pas du ciel : « Il bosse, il bosse et il sait choisir ses chevaux », indique Roger Bourquard qui a ensuite ouvert une bonne bouteille de champagne offerte… par un certain Steve Guerdat. /mle