Steve Guerdat : « Ce n’est plus Noël qui me fait rêver mais c’est le CHI de Genève »

Steve Guerdat n’y va pas par quatre chemins… le Concours hippique international (CHI) de Genève commence ce mercredi et se terminera dimanche. Plusieurs concours s’y dérouleront, dont la finale du top 10 mondial vendredi soir et le Grand Prix dimanche après-midi qui fait partie des épreuves du Grand Chelem. Le cavalier jurassien prendra le départ de ces deux rendez-vous, lui qui accorde une très grande importance au CHI de Genève : « Ce n’est plus Noël qui me fait rêver mais c’est le CHI de Genève », assure-t-il, confirmant que les compétitions lémaniques figurent tout en haut de ses objectifs de l’année, derrière les Jeux olympiques où il a signé la médaille d’argent. Steve Guerdat espère donc briller sur les bords du Lac Léman et se réjouit de retrouver le public genevois : « Je suis toujours bien accueilli ici et j’ai hâte de retrouver la piste », souffle-t-il avec une flamme toujours vive.