Steve Guerdat et Alain Jufer se mettent en confiance

Le CHI de Genève s’est ouvert et les cavaliers jurassiens ont pris leurs marques jeudi à Palexpo. Steve Guerdat et Alain Jufer ont participé au premier grand rendez-vous du concours lémanique, le Trophée de Genève, épreuve qualificative pour le Grand Prix de dimanche où Steve Guerdat est déjà assuré de monter. Les deux cavaliers de notre région ont pris le départ du barrage. Prenant des risques et commettant une faute avec Venard de Cerisy, Steve Guerdat a dû se contenter du 13e rang. Alain Jufer, lui, a réalisé un parcours sans-faute et s’est classé 9e avec son habituel compagnon Dante MM. Le programme du jour s’annonce chargé à Palexpo avec notamment la finale du top 10, un rendez-vous attendu et incontournable qui réunit les meilleurs cavaliers de la planète. Steve Guerdat, deuxième du classement mondial, prendra le départ avec son cheval Iachin.





D’autres Jurassiens sur les bords du Lac Léman

D’autres cavaliers Jurassiens ont participé à différentes épreuves jeudi au CHI de Genève. Le Delémontain Gaëtan Joliat a notamment pris une belle 8e place à un concours disputé avec des barres à 140cm. Le jeune homme de Glovelier Anthony Bourquard s’est quant à lui classé au 10e rang d’une autre épreuve à 145 cm. Quant à Bryan Smits, il a fini 13e d’une épreuve qui réunissait de nombreux cavaliers prometteurs de moins de 20 ans. /mle