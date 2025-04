Le retour de Steve Guerdat « c’est pour bientôt »

Le cavalier de Bassecourt espère être remis dans cinq semaines afin de participer au 5* de Windsor en Angleterre. Pour garder sa motivation intacte durant sa rééducation, Steve Guerdat s’était aussi donné pour objectif de prendre part au concours de Fontainebleau dans dix jours, avant de renoncer. « Je ne me sens pas prêt d’y aller et je n’ai pas envie de recommencer le plus vite possible mais juste le mieux possible. » /nmy