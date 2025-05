La Suisse 7e à Rome pour le grand retour de Steve Guerdat

L'équipe de Suisse a dû se contenter d'une 7e place vendredi dans le Prix des nations du CSIO de Rome. Steve Guerdat effectuait à cette occasion son retour à la haute compétition. Forfait pour la finale de la Coupe du monde disputée début avril à Bâle à la suite d'une opération du dos, le Jurassien a livré la marchandise pour son « comeback » sur la scène internationale. Le vice-champion olympique 2024, qui montait Albführen’s Iashin Sitte vendredi, a commis une faute en première manche.

Ses coéquipiers ont en revanche manqué leur affaire. Martin Fuchs a écopé de 4 et 8 points pour les débuts à ce niveau de sa monture L&L Lorde. Bryan Balsiger et Géraldine Straumann ont quant à eux craqué sur leur second parcours, faisant perdre toute chance de bien figurer à la Suisse (91 points de pénalité au total pour l'équipe !). Conséquence de ces contre-performances à répétition, Steve Guerdat a renoncé à disputer la seconde manche. /comm-fco