Steve Guerdat s’attaque au gratin européen

Steve Guerdat veut confirmer sa bonne forme du moment sur le devant de la scène continentale. Deux mois après son retour de blessure, le cavalier jurassien vient de réaliser des performances de choix sur son cheval Dynamix de Belhème, avec des podiums à Aix-La-Chapelle puis à Falsterbro, dans des concours cinq étoiles. Cette semaine, il sera en lice à La Corogne, en Espagne, à l’occasion des Championnats d’Europe. A cette occasion, il montera Iachin. S’il vient de réaliser deux très bonnes semaines de compétition et bien qu’il l’avait emporté aux Européens de Milan il y a deux ans, le cavalier vadais ne se met pas de pression particulière pour ce grand rendez-vous : « Je ne peux pas dire que toute ma saison a été basée sur les Championnats d’Europe. La première partie de saison a été basée sur ma remise en selle et ma remise en forme. Après, j’ai pris les choses comme elles venaient, un petit peu plus au jour le jour que d’habitude. J’ai décidé il y a cinq ou six semaines que j’allais tenter ma chance avec Iachin, un cheval qui a fait de très bonnes choses par le passé et qui a fait une très bonne saison jusqu’à maintenant », souligne l’athlète de 43 ans.

Steve Guerdat a engrangé de la confiance avec ses bons résultats des derniers jours. Reste que le Vadais est bien conscient de la concurrence élevée qui sévira à La Corogne : « On est un couple parmi beaucoup d’autres qui ont une chance de faire quelque chose de bien mais que je ne mettrais pas parmi les têtes d’affiche », souligne Steve Guerdat. Ce dernier ajoute toutefois qu’avec un peu de chance le couple qu’il forme avec Iachin pourrait figurer parmi les tout meilleurs dimanche en fin de journée.