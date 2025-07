Steve Guerdat a fini par craquer

Une dernière journée décevante pour Steve Guerdat aux Championnats d’Europe de saut d’obstacles. En course pour le podium, voire même pour le titre après une semaine parfaitement maîtrisée, le cavalier jurassien et son cheval Iachine ont vécu un dimanche très compliqué qui a ôté tous leurs espoirs. Au final, le couple a terminé dimanche au 12e rang de ces joutes continentales, à La Corogne, en Espagne. La victoire est revenue à l’Allemand Richard Vogel avec son cheval United Touch.





Quelques centimètres qui font toute la différence

Steve Guerdat et Iachine étaient 3es au moment de s’élancer pour leur premier passage dominical après trois épreuves sans faute accomplies durant la semaine. Fusionnel, le couple a livré une très belle copie jusqu’à la dernière barre. Iachine l’a heurtée et la médaille est alors devenue illusoire. Elle est devenue impossible peu de temps après, quand le couple s’est heurté à la première difficulté du parcours final. Steve Guerdat et Iachine ont ensuite encore fait tomber une barre pour finir à la 12e place du classement final. Ce dimanche décevant n’enlèvera rien à la bonne semaine du Vadais et de son cheval. Steve Guerdat espérait voir Iachine briller parmi les meilleurs sur la scène continentale. Il a, semble-t-il, obtenu les garanties qu’il espérait, même si certains détails restent à peaufiner. Il s’est aussi prouvé à lui-même qu’il pouvait se mêler à la lutte pour le podium malgré les séquelles de son opération d’il y a quelques mois. /mle