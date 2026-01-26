Le « rêve d’enfant » d’Alain Jufer menacé par l’avion

« C’est quand même un grand but dans ma carrière. Un grand championnat ou une finale de Coupe du monde, c’est ce qu’il me manque. C’est un rêve d’enfant, et c’est beaucoup de travail », confie le Vadais établi à Herrliberg.





L’avion pourrait-il le priver de finale ?

Un rêve qu’il touche du doigt, mais avec un gros point d’interrogation. « Mes propriétaires ont peur de l’avion avec les chevaux, car ils ont perdu un cheval il y a quelques années dans ces circonstances. Depuis, ils ne sont pas très... chauds. La réflexion maintenant, c’est est-ce qu’on va quand même au Texas ou on se concentre sur les championnats du monde ? », interroge Alain Jufer qui avoue que « ne pas y aller serait quand même une déception ». Surtout au vu d’une saison où le cavalier originaire de Glovelier a impressionné par sa régularité avec, notamment, trois top 10 : une 2e place à Vérone, une 8e place à Stuttgart avant de remonter sur le podium à Amsterdam.