Le HCFM II passe en play-off, le HCT connaît son adversaire

Les équipes de hockey de la région connaissent leur sort en 2e ligue. Le HC Franches-Montagnes II s’est imposé dans le match de la peur face à l’Erguël HC 5-3 (1-0 3-2 1-0), samedi soir à Saignelégier. Dans cette dernière rencontre du masterround inférieur, les Taignons ont toujours mené au score. Ils s’assurent ainsi la dernière place qualificative pour les play-off. Ils affronteront Delémont-Vallée en quart de finale.





Le HC Tramelan défait, mais qualifié

Les Tramelots se sont inclinés face à Star Chaux-de-Fonds 4-3 après les tirs au but (0-1 2-1 1-1 1-0) en terre neuchâteloise. Les deux équipes se sont offerts un chassé-croisé durant la partie, le HCT égalisant à 3-3 à près de 12 minutes du terme de la partie. Les deux équipes se sont alors départagées aux tirs au but et les Neuchâtelois l’ont emporté.

Le HC Tramelan termine 2e du masterround supérieur et affrontera Moutier en quart de finale des play-off. /tri