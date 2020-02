Le HCDV efface aisément le HCFM II

Le HC Delémont-Vallée n’a fait qu’une bouchée de la réserve du HC Franches-Montagnes. Les Vadais ont écrasé les Taignons 13-2 (3-1, 6-1, 4-0) dimanche soir dans l’acte III des quarts de finale des play-off de 2e ligue de hockey sur glace. Les Fantômes remportent la série 3-0 et s’offrent ainsi une place dans le dernier carré de la compétition. Devant son public, le HCDV n’a pas fait dans la demi-mesure pour composter son billet. Il a d’emblée pris les devants pour ensuite dérouler au fil de la rencontre. Sur la feuille de statistiques, Arthur Puilly s’est distingué avec quatre buts inscrits. Léo Gygax et Dylan Marquis ont chacun inscrit un doublé, alors que Célien Gygax, Vincent Stemer, Jérôme Choffat et Noah Crelier ont eux aussi participé à la fête. Jérôme Leuenberger et Leo Eyen ont de leur côté sauvé l’honneur pour les Franc-Montagnards.

L’adversaire du HCDV en demi-finale n’est pas encore connu. La balance penche toutefois pour Sarine-Fribourg, qui mène 2-1 dans sa série face à Star Chaux-de-Fonds. /ygo