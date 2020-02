Michaël Röthenmund rempile pour une année

C’est une prolongation qui tombe sous le sens au vu de la belle saison qu’est en train de réaliser le HC Franches-Montagnes. Son entraîneur Michaël Röthenmund ainsi que son assistant Dany Baumann resteront à la tête de l'équipe de 1re ligue de hockey sur glace la saison prochaine. Le club a reconduit leurs contrats pour une année. « Ils ont plus que répondu aux attentes et ont réalisé une excellente première partie de saison pour leur première expérience d’entraîneurs », appuie la direction du club dans un communiqué. Après avoir terminé premier de la saison régulière, le HCFM est actuellement qualifié pour les demi-finales des play-off et attend encore de connaître son adversaire. /comm+jpi