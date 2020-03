Le HC Franches-Montagnes fait le break

Le HC Franches-Montagnes fait la différence. Les Taignons l’ont emporté 3-2 (2-0 1-1 0-1) sur la glace du HC Saint-Imier samedi lors du 2e acte de la finale des play-off de 1re ligue. Ils mènent 2-0 dans cette série au meilleur des cinq matches et ne sont plus qu’à un succès du titre de champion romand.

L’équipe de Michäel Röthenmund est bien entrée dans son match, prenant d’emblée le jeu à son compte. Elle a aussi pu compter sur l’indiscipline de son adversaire pour prendre l’ascendant. Le HCFM avait déjà passé 4 minutes avec un homme de plus sur la glace lorsque Miguel Orlando a matérialisé son avantage au tableau d’affichage d'un tir du poignet en power-play après 7’20’’ de jeu. Scénario identique sur le 2e but jurassien : le HC St-Imier patinait depuis plus de deux minutes et demie à quatre contre cinq lorsque Joan Siegrist, seul devant le gardien, a pu tromper Frédéric Dorthe au quart d'heure.





Deux tiers plus équilibrés

Avec deux sucres d’avance après le premier thé, les « sang et or » ont pris de vitesse leur adversaire sur une action conclue par Nicolas Boillat (15e 3-0) pour prendre le large. Les débats se sont ensuite équilibrés et les joueurs du Jura bernois ont pu refaire surface dans le camp de défense adverse. Quentin Pécaut a rallumé la flamme de la Clientis Arena garnie de 750 spectateurs en étant au rebond au terme d’un moment chaud devant la cage de Thomas Hentzi peu après la mi-match. Une embellie confirmée en fin de partie par Yoan Vallat qui a conclu un effort collectif des Imériens qui ont évolué durant de longues minutes en supériorité numérique, dont 109 secondes à cinq contre trois. Le HCSI est toutefois parti de trop loin et s’incline sur le même score que lors du premier acte.

Le 3e acte se disputera mardi à 20h15 au Centre de Loisirs à Saignelégier. /emu