Le HC Delémont-Vallée est en route pour la 1re ligue

Ce mercredi 18 mars 2020 restera gravé dans l’histoire du HC Delémont-Vallée. Le club jurassien est promu pour la 1re fois de son histoire en 1re ligue de hockey sur glace. Il a décroché cette ascension en remportant la finale des play-off du groupe 1 de 2e ligue, selon un communiqué publié mercredi en fin de journée. Cette promotion doit encore être formellement avalisée par la Regio League ce week-end. Le HCDV précise que le noyau principal de sa première équipe va relever ce défi. Le club indique également qu’il va augmenter son budget pour évoluer en 1re ligue. Ce dernier devra passer de 80'000 à 150'000 francs. Une commission sponsoring spéciale a été créée. Les Fantômes se félicitent d’avoir fait le pari de la jeunesse ces dernières années et souligne que « le travail entrepris il y a plus de 15 ans au sein du Mouvement junior du club commence aujourd’hui à porter ses fruits ». Michaël Chételat et son assistant Joris Minder seront toujours aux commandes de l’équipe la saison prochaine.