Les Fantômes font trembler le HC Franches-Montagnes

Le néo-promu tient tête à l’un des favoris du championnat mais finit par s’incliner. Le derby 100% jurassien de 1re ligue de hockey sur glace entre le HC Delémont-Vallée et le HC Franches-Montagnes a tenu en haleine les 525 spectateurs de la patinoire de la capitale jurassienne mercredi soir. Les Taignons l’ont emporté 4-2. Ils en profitent pour consolider leur place de leader, à égalité avec Université Neuchâtel. Les Vadais restent sur le podium, à la 3e place, malgré ce 1er revers de la saison et accusent trois points de retard sur leur adversaire du soir.





Une question de gestion des moments clés

La différence entre les deux équipes s’est essentiellement vue dans la 1re période. C’est là que Franches-Montagnes a patiné plus vite que son adversaire, alors que Delémont-Vallée s’est montré trop timide pour perturber son adversaire. Les visiteurs ont pris logiquement deux longueurs d’avance par Nicolas Boillat (9e) et Lucas Boehlen (14e). Mais ils ont eu le tort de s’endormir au retour des vestiaires et ont subi le réveil delémontain. Le HCDV a, dès lors, cru en ses capacités et a pleinement rivalisé avec la formation taignonne. Une équipe franc-montagnarde qui a pu compter sur sa maîtrise des moments clés. Alors que les locaux étaient proches du 2-1, le HCFM a pris un temps-mort et a planté le 3e dès le retour au jeu grâce à Thimothé Tuffet (29e). Rebelote après le 3-1 vadais de Célien Gygax (34e). Nicolas Boillat a transformé un penalty 42’’ plus tard (35e) pour redonner de l’air à ses couleurs. Et dans le dernier tiers, la pression delémontaine a été vaine. Elle a permis à Célien Gygax de signer un doublé (50e), mais n’a pas suffi pour effacer le passif du début de match.