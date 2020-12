« On ne croit plus vraiment à la reprise de la saison »

Les clubs amateurs de hockey sur glace de la région sans illusion face à la suite de la saison. Les sports de contact restent interdits en Suisse jusqu’au 22 janvier, selon les dernières annonces du Conseil fédéral faites vendredi. RFJ a fait le point avec les équipes de 1re ligue.





Reprise du championnat illusoire

« On n’y croit plus vraiment », « On peut s’attendre à ce qu’on ne reprenne pas », « Pour moi la saison est terminée » : les présidents du HC St-Imier, du HC Delémont-Vallée et du HC Franches-Montagnes sont unanimement sceptiques après les dernières mesures prises par le Conseil fédéral. « A quoi ça servirait de reprendre le championnat pour un mois et demi, certaines patinoires n’ont plus de glace dès mars », déclare le président du HCSI Ludovic Barras.