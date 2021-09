Le HCFM favori, le HCDV outsider

Des ambitions d’autant plus d’actualité au vu du recrutement et de l’arrivée de plusieurs joueurs qui ont connu la Swiss League tels Nelo Surdez de Sierre ou encore Samuel Grezet et Lionel Girardin passés par La Chaux-de-Fonds. « On a un gardien qui est là depuis 13-14 ans, une défense complète qui peut jouer dur mais efficace à la relance, beaucoup de profils différents en attaque. Notre point fort, c’est que l’on n’a pas de point faible », ose Michaël Röthenmund. Un statut qu’il reste désormais à assumer et à confirmer sur la glace.





Le HC Delémont-Vallée se voit dans la première partie de tableau

Derrière les gros bras que seront le HCFM mais aussi St-Imier, le HC Delémont-Vallée cherchera surtout à se faire une place en play-off pour sa première « vraie » saison en 1re ligue. Promus la saison dernière, les Delémontains n’ont goûté aux joies de l’échelon supérieur que durant cinq matches avant l’arrêt prématuré des championnats amateurs lors de la 2e vague du Covid. « On peut même dire que ça n’a jamais commencé vu qu’il n’y a pas eu de classement et que tout a été annulé. Il a fallu retrouver une certaine motivation, mais les gars sont maintenant contents de se retrouver et on a hâte que ça recommence », lâche l’entraîneur des Fantômes Michael Chételat.