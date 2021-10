L’entraîneur du HC Franches-Montagnes sur le départ

Le HC Franches-Montagnes doit se trouver un nouvel entraîneur. Michaël Röthenmund ne dirigera plus l’équipe de 1re ligue de hockey sur glace au terme de la saison. Le club taignon l’annonce ce jeudi soir dans un communiqué. L’entraîneur-assistant Dany Baumann va également se retirer. Ce duo vient d’entamer son 3e hiver aux commandes du HCFM. Présent depuis plus de 20 ans dans les vestiaires du club franc-montagnard, Michaël Röthenmund ressent « le besoin de faire une petite pause », comme il l’a confié à RFJ. Ce n’est toutefois pas un adieu au hockey sur glace. Il dit vouloir se perfectionner et consacrer plus de temps à sa famille. /comm-msc