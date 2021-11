Le HCFM attend son heure pour faire plier le HCDV

Une histoire de pénalités

Le HCFM, lui, ne s'est pas fait prier. En l'espace de 27 secondes, il a plié la rencontre, en marquant deux fois à la 29e minute de jeu pour porter le score à 3-0, les deux fois à 5 contre 3. Matthias von Dach et Nathan Guichard ont trompé la vigilance du malheureux Stéphane Panseri, contraint de quitter ses coéquipiers après la 3e réussite taignonne. Fort de son avance, Franches-Montagnes a insisté, marquant le 4-0 à 4 contre 5 sur un but de Matt Meusy, qui sortait tout juste de prison. Dans une 2e période marquée par davantage d'agressivité, Delémont-Vallée a eu ses chances aussi, notamment en supériorité numérique, mais n'a pas su les concrétiser avant la 39e minute de jeu et le 4-1 signé Arnaud Neukomm à 5 contre 3. Mais l'issue du match était scellée. Malgré quelques (timides) tentatives dans la dernière période, les Delémontains n'ont plus vraiment inquiété l'arrière-garde taignonne. Les visiteurs, eux, ont géré leur acquis avec métier et discipline. Ils ont même enfoncé le clou par Pierric Pouilly à cinq minutes du terme de la rencontre. /mle