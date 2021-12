Le HC Franches-Montagnes mise sur un nouveau Michaël

Le HC Franches-Montagnes a déniché la perle rare. Et il l’a trouvé dans ses rangs ! Le club de 1re ligue de hockey sur glace sera dirigé par Michaël Neininger lors des deux prochaines saisons. Le HCFM a dévoilé le nom de son nouvel entraîneur jeudi soir en marge du derby face à Delémont-Vallée, un mois et demi après l’annonce du prochain départ de Michaël Röthenmund. Michaël Neininger œuvre déjà au sein du club taignon. Il est en charge du mouvement junior et à la tête de la 2e équipe depuis l’été 2019. Le Chaux-de-Fonnier coiffera toujours une double casquette dans les Franches-Montagnes puisqu’il conserve la responsabilité du mouvement junior. /comm-msc