Le HC Franches-Montagnes domine Delémont-Vallée

Le HC Franches-Montagnes reste intraitable dans les derbys de 1re ligue de hockey sur glace. Jeudi soir à Saignelégier, le HCFM s’est imposé 6-3 contre le HC Delémont-Vallée. Il a ainsi remporté son quatrième face-à-face de la saison contre ses adversaires du Jura et du Jura bernois. Les hommes de Michaël Röthenmund, qui sera remplacé par Michaël Neininger la saison prochaine, confortent leur place de leader du championnat avec six points d’avance sur leur poursuivant mais avec deux matches en plus. Les Vadais voient leur série de trois succès de rang prendre fin mais restent 4es de la hiérarchie, à trois unités du podium.





Le HCDV s’accroche

Le HC Franches-Montagnes a entamé la rencontre tambours battants en se créant plusieurs opportunités dans les premières secondes de jeu. Le portier vadais, Stéphane Panseri, a tout de suite répondu présent. L’ouverture du score du HCFM est logiquement tombée à la 2e minute de la canne de Tanguy Maillard. Les Delémontains ont, petit à petit, repris leurs esprits et les débats se sont équilibrés. Les fantômes ont égalisé à la 9e minute grâce à une réalisation de Célien Gygax. Si les Taignons se sont procurés plusieurs occasions de but après l’égalisation vadaise, ils ont manqué d’adresse pour tromper la vigilance du gardien adverse. La récompense est toutefois arrivée par l’intermédiaire de Samuel Grezet (18e) qui a permis aux siens de prendre les devants au terme d’une première période rythmée.

Dans le deuxième tiers, le HCDV de Michael Chételat a su revenir une nouvelle fois au score sur une frappe puissante d’Arthur Pouilly (31e) trouvé en retrait. Les fantômes évoluaient alors en supériorité numérique. Mais les locaux ont repris les devants trente secondes plus tard : Lucas Bohelen n’a laissé aucune chance au gardien avec un shoot qui est entré avec l’aide de la barre transversale. Les Delémontains ont souffert en fin de deuxième période mais sont parvenus à rentrer aux vestiaires avec un écart d’un but à combler.





Le HCFM prend le large

Les hockeyeurs francs-montagnards ont eu la main mise sur la dernière période de jeu. Matt Meusy est venu augmenter l’avantage du HCFM à la 43e suite à une déviation qui a fait mouche. En rupture, les Vadais ont eu l’occasion de réduire l’écart au tableau d’affichage, mais la dernière passe a fait défaut. Les locaux ne se sont pas fait prier pour punir les fantômes : Mathias Von Dach a battu le gardien delémontain à la 46e. La messe était dite. Le HCFM a même enfoncé le clou à la 52e avec un sixième but signé Nathan Guichard. Delémont-Vallée a eu le dernier mot avec une réussite de Jérôme Péteut (56e) inscrite en supériorité numérique, mais il était déjà trop tard. /nmy