Le HCFM en favori, le HCDV en trouble-fête

Après une saison régulière perturbée par les restrictions sanitaires, le coup d'envoi des play-off de 1re de hockey sur glace sera donné ce jeudi soir. Avec un grandissime favoris parmi les huit qualifiés : le HC Franches-Montagnes, premier du classement après avoir survolé la saison régulière. Les Taignons vont affronter les Vaudois de Star Forward en quart de finale avec un premier acte à Saignelégier à 20h15 dans ces séries qui se disputent au meilleur des cinq matches. Les Francs-Montagnards, qui ont annoncé dès le début de saison leur intention de monter en MySports League, se disent prêt à assumer pleinement leur costume de favori. « Avec l’équipe que l’on a et la profondeur de banc, on n’a pas le droit de se cacher. C’est un super beau challenge d’avoir des ambitions comme ça », confie le capitaine du HCFM Cyril Taillard. Conscient néanmoins que dans le sport, « rien n’est gagné d’avance, surtout en play-off, il peut y avoir des blessures donc rien n’est facile et le chemin est encore long ». Une élimination précoce serait en tout état de cause vécu comme une énorme désillusion sur les hauteurs du Jura.