Le HC Franches-Montagnes bien parti

Le HC Franches-Montagnes a bien lancé ses play-off. Les hockeyeurs jurassiens ont dominé Star Forward 5-1 (0-1 3-0 2-0) jeudi soir à Saignelégier lors du premier acte des quarts de finale des play-off de 1re ligue. Ils ont été pris à froid par les Vaudois qui ont ouvert la marque après seulement 46 secondes de jeu et ont ensuite dû se montrer patients pour prendre les devants. Nicolas Boillat, Samuel Grezet et Lucas Boehlen ont permis aux « sang et or » d’inverser la tendance durant le tiers médian. Pierric Pouilly et Samuel Grezet à nouveau ont permis d’asseoir le succès local lors des dix dernières minutes de la partie. Le HCFM mène donc 1-0 dans cette série au meilleur des cinq matches. /emu