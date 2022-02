Le HC Franches-Montagnes reprend l’avantage

Le HC Franches-Montagnes repasse devant. Mardi soir à Saignelégier, les hommes de Michaël Röthenmund ont gagné 5-1 contre Star Forward dans l’acte 3 des quarts de finale des play-off. Les hockeyeurs taignons mènent 2-1 dans la série au meilleur des cinq matches et s’offrent deux pucks de qualification pour les demi-finales. Ils ont pourtant légèrement douté en encaissant le premier but de la partie après 1’14’’ de jeu. Le HCFM a réagi. D’abord en égalisant par l’intermédiaire de Mathieu Brahier (13e), puis en prenant les devants à la 18e minute grâce à Tanguy Maillard. Les « sang et or » n’ont plus lâché leur avantage et ont même réussi à l’augmenter. Nathan Guichard a donné deux longueurs d’avance aux siens (32e). Dans le dernier tiers, Lucas Boehlen (45e) et Lionel Girardin, à sept secondes de la sirène finale, ont alourdi le score et assuré la victoire des locaux. Le HCFM mène sa série 2-1 et se rend à Morges jeudi pour le 4e acte face à Star Forward. En cas de victoire, les Taigons fileraient en demi-finales des play-off. /nmy