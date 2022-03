Coup de froid pour le HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes perd l’avantage de la glace. Les « sang et or » ont concédé le 1er acte de la finale nationale de 1re ligue de hockey sur glace sur le score de 3-2 (1-1 2-0 0-1) face à Frauenfeld samedi à Saignelégier. Ils ont ouvert la marque en supériorité numérique par l’intermédiaire de Marco Müller à la 10e, avant de se faire eux-mêmes surprendre en box-play quelques minutes plus tard. Les Thurgoviens ont fait la différence lors du tiers médian en marquant encore deux buts, dont un à nouveau avec un joueur de plus sur la glace. Les Taignons ont réduit l’écart dès le retour du 2e thé par Matthias Von Dach, sans toutefois parvenir à recoller au score. Le HCFM est donc mené 1-0 dans cette série au meilleur des 5 matches. Le 2e acte se jouera mardi à Frauenfeld. /emu