Le HC Franches-Montagnes s’offre deux pucks de titre national

Le HC Franches-Montagnes n’est plus qu’à une victoire du titre national. Les hockeyeurs taignons ont tout de même dû patienter pour décrocher un succès lors du 3e acte de la finale suisse de 1re ligue. Ils se sont imposés 3-0 contre Frauenfeld jeudi soir à Saignelégier en inscrivant tous leurs buts dans le dernier tiers. Thimothé Tuffet a mis les « sang et or » sur les bons rails à la 44e minute de jeu, avant d’inscrire un doublé 7’ plus tard. Les joueurs de Michaël Röthenmund ont enfoncé le clou à 25’’ de la sirène finale par l’intermédiaire de Nelo Surdez, dans la cage vide.

Avec ce succès, le HCFM prend les devants dans cette finale suisse en menant 2-1 la série au meilleur des cinq matches. Il dispose donc de deux pucks de titre. Les Taignons auront l’occasion de classer l’affaire ce samedi dans la patinoire des Thurgoviens lors du 4e acte. /nmy