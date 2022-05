Le HCFM nouvelle version se met au travail

L’heure de la reprise a sonné pour le HC Franches-Montagnes. Les hockeyeurs taignons de MyHockey League, le nouveau nom de la MySports League, ont débuté leur préparation mardi à Saignelégier. L’occasion de présenter les quatre nouvelles recrues de l’équipe. Des recrues dénichées par le directeur sportif du HCFM, Michaël Röthenmund, qui a passé des premières semaines très intenses dans sa nouvelle fonction.





Quatre nouveaux joueurs

Le gardien de 29 ans David Fragnoli a signé une entente d’une saison et remplace Thomas Hentzi dans la cage. Le défenseur jurassien Clément Stemer, qui a notamment joué en Swiss League avec le HC Ajoie, s’est engagé pour deux saisons. Autre défenseur, Anthony Tomat, 33 ans, fait son retour au HCFM après avoir déjà joué 11 saisons à Saignelégier et a signé pour un an. Le jeune attaquant Colin Gfeller, 21 ans, arrive pour une saison en provenance du HC Ajoie. Il manque encore un défenseur et trois ou quatre attaquants au HCFM. « On laisse des places libres pour profiter des opportunités », précise Michaël Röthenmund. « On va faire une équipe pour se qualifier pour les play-off », ajoute-t-il.