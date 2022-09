Défaite rassurante pour le HC Franches-Montagnes

« Les gars et moi sommes rassurés par la performance ». C’est avec une forme de soulagement que Michaël Neininger a accueilli le résultat du 1er match de son HC Franches-Montagnes en MyHockey League. L’entraîneur taignon a vu sa troupe s’incliner face à Arosa 4-2 ce samedi à Saignelégier. Si les hockeyeurs jurassiens ont connu un passage à vide fatal de 6-7’ dans la 2e période, lorsqu’ils ont vu leur adversaire égaliser puis prendre le large, ils ont su rivaliser avec l’un des gros calibres de la 3e division nationale. Arnaud Schnegg s’est particulièrement mis en évidence, en marquant les 2 réussites taignonnes d’une part (18e et 53e), et en déstabilisant constamment la défense grisonne d’autre part. Mais il a manqué un petit soupçon de folie au HCFM en fin de match pour revenir à hauteur des visiteurs avant de capituler une dernière fois dans la cage vide à 10’’ de la sirène finale.