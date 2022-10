Le paradoxe du HC Franches-Montagnes

Il gagne mais devient la nouvelle lanterne rouge de son championnat. Le HC Franches-Montagnes a vécu un mercredi soir bien contrasté du côté de Saignelégier. S’il a signé son 1er succès de l’hiver en MyHockey League en dominant Guin 5-4 après prolongations, il se retrouve tout de même dernier de la hiérarchie. Après 5 journées, les Taignons pointent à deux points du top 8.

Le HCFM a cru avoir fait le plus dur dans la période intermédiaire face aux Fribourgeois. Après l’ouverture du score de Mathieu Brahier (11e), Colin Gfeller (28e) a redonné l’avantage à ses couleurs, avant que Thomas Devesvre (36e) ne donne deux longueurs d’avance au HCFM. Tanguy Maillard (38e) en a fait de même 38’’ après le 2e but visiteur. Des visiteurs qui ont répliqué du tac au tac à l’entame du dernier tiers en revenant à hauteur des locaux en l’espace de 1’34’’ (42e et 43e). C’est finalement Nelo Surdez qui a délivré son équipe à la 62e. /msc