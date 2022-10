Deuxième victoire de la saison pour le HCFM

Le HC Franches-Montagnes tient sa deuxième victoire de la saison en MyHockey League. Dans un match pourtant mal embarqué, les Taignons sont parvenus à renverser Huttwil 4-3 après prolongation mercredi soir à Saignelégier. Le HCFM était mené 3-1 à la mi-match, malgré l’ouverture du score de Mathieu Brahier dès la 7e minute de jeu. Les Francs-Montagnards ont concédé des buts aux pires moments, juste avant de rentrer au vestiaire (19e) et juste après être revenus sur la glace (21e puis 27e).





Le HCFM s’en sort en power-play

Un but de Thomas Hofmann en supériorité numérique (35e, 2-3) a sonné la révolte avant qu’Auguste Impose n’égalise en début de troisième tiers (44e). C’est à nouveau en supériorité numérique, et encore par Thomas Hofmann, que le HC Franches-Montagnes a emporté la décision après quatre minutes de prolongation. Cette victoire fait du bien au moral mais ne permet pas aux Taignons d’abandonner leur place de lanterne rouge. Ils reviennent néanmoins à un point du 11e et à quatre points de la barre. /jpi