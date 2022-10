Le HC Franches-Montagnes chute au bout du suspense

Le HC Franches-Montagnes termine le 1er tour du championnat de MyHockey League tout en bas de la hiérarchie. Il a perdu 4-3 aux tirs au but samedi soir sur la glace de Bülach. Les hockeyeurs franc-montagnards ont pourtant démarré la rencontre tambour battant. Auguste Impose a ouvert le score pour les Jurassiens après 2’14’’ de jeu. Mathieu Brahier a ensuite donné deux longueurs d’avance au HCFM alors que le match n’était vieux que de 7’05’’. Les filets n’ont plus tremblé durant le premier tiers. Mais 56’’ après le premier thé, Bülach a réduit l’écart. Seule étincelle de cette seconde période.

Le troisième tiers a été plus animé. Tout d’abord avec l’égalisation des Zurichois à la 45e. Les locaux ont même pris les devants 7’ plus tard. Dans la dernière minute du match, le HCFM a tenté le tout pour le tout. Le portier taignon David Fragnoli est sorti pour permettre au HCFM d’évoluer à 6 contre 5. La récompense est tombée à 49’’ de la sirène finale avec l’égalisation d’Arnaud Schnegg. Les deux équipes sont ensuite allées en prolongation. Mais aucune n’a mis le but victorieux. Les Franc-Montagnards se sont finalement inclinés 3 tirs au but à 1. Seul Arnaud Schnegg a transformé sa tentative.

Ce revers au bout du suspense permet tout de même aux protégés de Michaël Neininger d’engranger un point. Le néo-promu jurassien termine néanmoins le 1er tour du championnat à la dernière place du classement. Le HCFM compte quatre points de retard sur la barre. /nmy